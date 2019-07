Telecom pronta a dismissioni per 2 miliardi, agenda fitta per cda 1 agosto

Titta Ferraro 17 luglio 2019 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Accordo con Vodafone sulle torri, vendita di data center e di credito al consumo. Sono tanti fronti aperti di Telecom Italia che stando a quanto riporta oggi il quotidiano Repubblica il ceo Gubitosi pensa a un piano di dismissioni da 2 miliardi da illustrare al cda del primo agosto, chiamato ad approvare i conti del primo semestre 2019 così come recepire la chiusura del cantiere con Vodafone per dare vita al colosso delle torri e l’inizio di una trattativa per rilevare Open Fiber.Gli asset da cedere sarebbero, tra gli altri, le attività del credito al consumo, i "data center" che sono stati ritenuti non strategici. Si tratta di asset da cui Gubitosi stima di realizzare circa un miliardo di euro, che si aggiungono al miliardo che dovrebbero entrare nelle casse di Telecom da Inwit, la società delle torri, per effetto del combinato disposto di dividendo straordinario e cessione di una quota del 5% del nuovo gruppo.Le dismissioni, precisa l'articolo di Repubblica, verosimilmente dovrebbero perfezionarsi tra fine 2019 e inizio 2020 (quando sarà operativa la nuova società delle torri)."L'indiscrezione appare credibile, visto il forte commitment del management verso azioni di deleverage, sia organico che inorganico", commentano gli analisti di Equita che hanno rating buy sul titolo. Oggi il titolo Tim sale dello 0,26% a quota 0,5047 euro.