Telecom maglia nera di Piazza Affari, Ftse Mib tiene a fatica i 20 mila pti

Titta Ferraro 13 agosto 2019 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Ancora vendite a Piazza Affari. L'umore negativo dei mercati in generale sulle crescenti tensioni geopolitiche condiziona anche il nostro listino. Il Ftse Mib si avvicina pericolosamente alla soglia dei 20mila punti. Dopo i primi minuti di contrattazioni si attesta a 20.145 punti, in calo dello 0,59%.Alle tensioni sul fronte dazi, si aggiungono quelle geopolitiche con le proteste a Hong Kong, la crisi di governo in Italia e lo scossone in Argentina con la Borsa di Buenos Aires crollata ieri del 37% a seguito della sconfitta del presidente Macri alle primarie.Sul parterre del Ftse Mib soffrono anche oggi le banche: -2,19% Banco BPM, -1,81% Bper, -1,92% UBi. Peggio fa Telecom Italia che cede il 2,47% allungando sotto quota 0,45 euro.