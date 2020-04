Telecom incassa 400 milioni da cessione 4,3% INWIT tramite accelerated book-building

Titta Ferraro 23 aprile 2020 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia ha completato la cessione di 41,7 milioni di azioni di Inwit, pari a circa il 4,3% del capitale sociale, al prezzo di 9,60 euro per azione, con conseguenti proventi lordi per TIM pari a circa 400 milioni, che saranno utilizzati per ridurre la leva finanziaria.Vodafone ha venduto lo stesso numero di azioni nell’ambito del collocamento. Ad esito dell’operazione, la partecipazione di Vodafone e TIM diminuirà dal 37,5% ciascuno al 33,2%. Vodafone e TIM intendono mantenere il controllo congiunto e detenere una partecipazione paritaria del capitale sociale di INWIT. Ad esito dell’operazione il flottante di INWIT aumenterà di più di un terzo, a sostegno di una maggiore liquidità del titolo.Il regolamento dell’operazione è previsto in data 27 aprile 2020. BofA Securities, Banca IMI, Goldman Sachs International e UBS hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners nella procedura di accelerated book-building.