Telecom e settore tlc, da boom traffico dati sponda per sovraperformare i mercati (analisti)

Alessandra Caparello 25 marzo 2020 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

Rating Outperform e target price a 0,79 euro per Telecom Italia da parte di Mediobanca Securities. Gli analisti di Piazzetta Cuccia credono che gli operatori europei delle telecomunicazioni, e le loro infrastrutture passive, possano svolgere un ruolo chiave nell'aiutare i cittadini per contrastare l'epidemia da COVID-19.Gli esperti sottolineano come il governo italiano stia cercando di facilitare il dispiegamento dell’infrastruttura di rete, con i regolatori che suggeriscono agli operatori di sponsorizzare l'uso della linea fissa quando si è a casa al fine di gestire un enorme aumento dei volumi di traffico. “L'aumento dei volumi è qui per rimanere, fino a quando l'emergenza sarà finita, e alla fine anche dopo (c'è una rapida accelerazione verso il digitale che rappresenterà la nuova normalità)”.Secondo gli analisti di Piazzetta Cuccia, “forse è troppo presto per discutere sull'impatto sulla finanza (maggiori volumi di traffico, eventuale aumento della soddisfazione dei clienti che possono eventualmente consentire di compensare il di negozi chiusi), ma riteniamo che questo possa aiutare il settore a sovraperformare i mercati - anche considerando che gli operatori hanno una certa flessibilità sui costi e questo potrebbe offrire una maggiore protezione a livello di flusso di cassa” concludono.