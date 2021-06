Telecom arranca a Piazza Affari, Sky ricorre contro accordo Dazn-Tim su diritti Serie A

Titta Ferraro 22 giugno 2021 - 14:02

MILANO (Finanza.com)

In calo oggi il titolo Telecom Italia che a metà seduta segna -1,08% a 0,4312 euro. Oggi Sky ha annunciato di aver presentato ricorso all'Antitrust relativamente all'accordo in esclusiva tra Dazn e Tim per la distribuzione delle partite di Serie A 2021-24. "Tim, il retailer dominante nella banda larga - si legge un una nota di Sky - ha stipulato un accordo illegittimo di esclusiva con Dazn. Questo accordo preclude all'Ott la possibilità di distribuire il campionato di Serie A attraverso altri operatori, favorendo così Tim e rafforzando la sua posizione dominante nel mercato della banda larga". Sky invita l'Antitrust ad agire con urgenza per garantire che il campionato di Serie A possa essere fruito da tutti i consumatori "in condizioni che favoriscono la concorrenza e la libera scelta".