Telecom affonda in Borsa su rumor contrarietà antitrust UE a rete unica

Dire che il FOMC ha riservato sorprese sarebbe falso. Ma sottovalutare quanto annunciato e le proiezioni del Dot Plot diventerebbe un errore. Il buon Jerome Powell non ha che confermato

FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2016/2017 (range 15017/23133 ) [ uscita rialzista ] outside prossimo 2019/2020, 2022 Setup Mensile: ultimo Luglio (range 18948/ 21133 comp. est. ) ( Future

17.9.2020 11:14 - mazzalai

LA FED SI E' ARRESA|

In sintesi qui sotto quello che ha detto ieri il banchiere Jerome Powell, una chiara ed esplicita dichiarazione di fallimento, la politica monetaria non è in grado di sostenere