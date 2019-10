Telecom: S&P conferma il rating a "BB+/B" con outlook stabile

simone borghi 28 ottobre 2019 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

S&P Global Ratings ha confermato il rating di Telecom Italia a "BB+/B" con outlook stabile. La leva finanziaria di Tim, spiega nel report l’agenzia di rating, raggiungerà il picco di 4,2 volte nel 2019, trainata dall'agguerrita concorrenza mercato interno dei servizi di telecomunicazione dopo l'ingresso di Iliad l'anno scorso e l’introduzione del IFRS 16 sull’adeguamento del debito per leasing.S&P prevede inoltre un calo della leva finanziaria di circa 0,3 volte all'anno, grazie a riduzione delle spese in conto capitale (capex), stabilizzazione delle operazioni interne, positivo contributo della controllata in Brasile e margini orientati all'efficienza.Infine, l’agenzia di rating potrebbe valutare un eventuale ritorno del rating di Telecom all’interno della categoria investment grade se la recente distensione del clima all’interno del board venisse confermata nel tempo, accompagnata da un miglioramento del rischio finanziario.