Telecom Italia: vendita Persidera porterà a una ulteriore riduzione debito di 160 mln

Daniela La Cava 2 agosto 2019 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia ha ricordato nella nota diffusa ieri sera che nel corso del trimestre è stato raggiunto un accordo vincolante per la cessione di Persidera la cui finalizzazione, prevista entro l’anno in corso, porterà a una ulteriore riduzione dell’indebitamento finanziario netto per un importo pari a 160 milioni di euro.