Telecom Italia valuta quotazione newco con Google Cloud sui Data Center

Titta Ferraro 8 novembre 2019 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

L'accordo siglato ieri da Telecom Italia con Google Cloud nei servizi Cloud e Edge Computing prevede la costituzione di una newco che controllerà i data center della tlc italiana. Dalle slide diffuse dalla tlc in vista delle canference call di oggi pomeriggio emerge che investitori infrastrutturali saranno invitati a entrare nel capitale della società per sostenerne l'espansione. "La successiva quotazione sarà presa in considerazione", si legge nelle slide.La newco avrà 500 milioni di ricavi stimati al 2020 e un obiettivo di 1 miliardo di euro di vendite e 400 mln di ebitda al 2024. Telecom Italia indica come il mercato del cloud cresce a un ritmo superiore al 20% all'anno.