Telecom Italia: titolo è BUY per analisti mentre Vivendi è insoddisfatta sul management

Alessandra Caparello 26 novembre 2020 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

E’BUY il titolo Telecom Italia per gli analisti di Equita Sim. Secondo il sole 24 ore, una decisione sul tema Open Fiber potrebbe essere presa dal CdA di ENEL previsto per il 17 dicembre. Il CEO Starace si è espressamente rifiutato di indicare una deadline precisa per una decisione, ma aveva parlato di settimane che orizzonte per una decisione, per cui l`indicazione potrebbe avere senso. Il Corriere riporta invece di insoddisfazione da parte di Vivendi sul management di TIM per la performance del titolo. “Pensiamo che l`execution sulla stabilizzazione dei risultati domestici e sulle diverse rilevanti opzioni inorganiche in fase di sviluppo (rete unica, consolidamento in brasile, carve out dei data centers) possano essere i catalyst per un recupero del titolo e che Vivendi sia quindi allineata sugli obiettivi di questi dossier” dicono gli analisti.