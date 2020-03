Telecom Italia sotto quota 30 centesimi, già svanito effetto nuovo piano

simone borghi 16 marzo 2020 - 12:59

MILANO (Finanza.com)

Altra seduta nera per Telecom Italia a Piazza Affari. Il titolo della maggior tlc italiana sprofonda verso nuovi minimi storici sotto la soglia dei 30 centesimi, lasciando sul terreno quasi il 12%.La scorsa settimana Telecom Italia ha alzato il velo sul nuovo piano strategico al 2022, che rivede al rialzo alcuni obiettivi in scia ai buoni riscontri dei conti 2019. Tra le novità il ritorno della cedola e la riduzione del debito. Inoltre, Tim ha avviato i negoziati preliminari con Telefonica per il business mobile di Oi.