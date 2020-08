Telecom Italia: sotto lente dossier brasiliano, le ultime novità da Oi

Daniela La Cava 10 agosto 2020 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi in Borsa per Telecom Italia, con il titolo che sale di quasi l'1% q 0,3783 euro. La settimana si apre con il dossier Brasile in primo piano per il gruppo guidato da Luigi Gubitosi. In particolare, venerdì scorso Oi ha annunciato l'avvio delle trattative in esclusiva con il consorzio Tim-Vivo-Claro per gli asset mobili posti in vendita nell’ambito del processo di ristrutturazione del debito, dopo che il consorzio aveva rivisto l'offerta a 16,5 miliardi di reais. L'esclusiva termina domani, prorogabile automaticamente di comune accordo tra le parti, e gli analisti di Equita si attendono "che porti a identificare il consorzio come 'stalking horse' nella gara per gli asset che si terrà nel quarto trimestre. In questo caso, il consorzio avrà il diritto di pareggiare eventuali offerte concorrenti".Per Equita, che mantiene la raccomandazione di acquisto (rating buy) su Tim, "si tratta di una notizia positiva che rende molto più visibile il deal, in grado di sostenere un re-rating del settore grazie al passaggio da 4 a 3 operatori e finanziabile da Tim Brazil localmente, con Tim che potrebbe scendere al 50% di Tim Brazil da 67% attuale per sostenere l’operazione".