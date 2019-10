Telecom Italia sceglie Rossi, lunedì la nomina a presidente

Titta Ferraro 19 ottobre 2019 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Come da attese, il comitato nomine di Telecom Italia ha approvato la proposta di cooptazione di Salvatore Rossi nel consiglio di amministrazione. Una scelta che è il preludio al voto di lunedì del cda della maggiore tlc italiana che andrà a cooptare e successivamente nominare come presidente l'ex direttore generale di Bankitalia.Rossi andrà ad affiancare l'ad Gubitosi nel percorso che porterà a chiudere diversi dossier tra cui la conversione delle azioni risparmio in ordinarie e l’aumento di capitale riservato alla fusione con Open Fiber. Un’operazione, sottolinea oggi il quotidiano Repubblica, che dovrebbe catapultare la Cassa Depositi e prestiti (socia al 9,9% di Tim e al 50% di Open Fiber) come primo azionista del gruppo.