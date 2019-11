Telecom Italia scatta ai top da agosto 2018, nel mirino quota 0,6 euro

Titta Ferraro 26 novembre 2019 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Nuovo scatto a Piazza Affari per Telecom Italia che sale di oltre l’1% rivedendo quota 0,59 euro, livello più alto da agosto 2018. Nelle scorse settimane l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, ha confermato i target finanziari per il 2019 e ribadito che la riduzione dell’indebitamento (attualmente a 25 miliardi di euro) resta la priorità dell’azienda: Con il completamento delle operazioni su Inwit e della joint-venture con Santander il debito diminuirà di circa 3 miliardi. Inoltre la diminuzione dei tassi di intesse consentirà a Telecom Italia di risparmiare oneri finanziari per oltre 100 milioni di euro.