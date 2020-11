Telecom Italia: risultati TIM Brazil appena sopra consensus (analisti)

Alessandra Caparello 4 novembre 2020 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

I risultati di TIM Brazil sono appena sopra il consensus affermano da Equita Sim. Nel dettaglio Brazil ha riportato solidi risultati per il terzo trimestre con vendite in aumento dell’1,2% a 4,387 mn, EBITDA adjusted a +0.8% a 2,073 mn. La tenuta di ricavi ed EBITDA in un contesto macro complesso – dicono gli analisti della Sim - è positiva per il gruppo, penalizzato soprattutto dalla debolezza del cambio.