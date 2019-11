Telecom Italia: prosegue percorso per la fusione di Vodafone Towers in Inwit

Daniela La Cava 1 novembre 2019 - 11:34

Prosegue il percorso per la fusione di Vodafone Towers in Inwit. In una nota Telecom Italia scrive: "le parti hanno convenuto di prorogare dal 31 ottobre al 30 novembre 2019 il termine convenzionale per acquisire la valutazione della Commissione Europea riguardo alla natura non concentrativa dell’operazione di fusione in Inwit di Vodafone Tower".