Telecom Italia pronta a rivedere contratto con Dazn, titolo scatta a +2%

Titta Ferraro 16 novembre 2021 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Manovre in casa Telecom Italia relativamente al contratto da 1 miliardo in tre anni stipulato con Dazn legayo ai diritti della Serie A. Secondo quanto riporta oggi il Messaggero, il comitato controlli e rischi farà oggi il punto sul contratto con Dazn con l'intento di modificare l'accordo e renderlo più redditizio alla luce dei riscontri attuali inferiori alle attese. Tra le ipotesi ci sarebbe una modifica alla revenue share, cioè la quota di ricavi in capo a Telecom; si ipotizza anche una rimodulazione del miliardo di investimenti previsto nel triennio.A Piazza Affari il titolo Telecom Italia viaggia in buon rialzo con +2% circa in area 0,34 euro.