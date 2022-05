Telecom Italia: possibili discussioni tra Vodafone e 3 per combinare gli asset in Uk. Quali risvolti?

Valeria Panigada 12 maggio 2022 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Vodafone e 3 avrebbero avviato le discussioni per aggregare le attività in Gran Bretagna. Lo ha riportato il Financial Times, secondo cui il deal aggregherebbe il terzo e quarto operatore mobile in Uk, andando a costituire il primo operatore per quota di mercato."Se realizzato - commentano oggi gli analisti di Equita - sarebbe un caso molto interessante per testare l'attitudine del regolatore visto che nel 2016 un analogo tentativo di consolidamento venne bloccato dal regolatore europeo".Quali possibili impatti per Telecom Italia? "La notizia per Tim sarebbe potenzialmente positiva - sostengono alla sim milanese - perché una combinazione della ServCo o della ConsumerCo di Tim con un altro operatore (pensiamo a Iliad) potrebbe ridurre il livello di pressione competitiva sul mercato e permettere di valorizzare questa parte di business che oggi è quella che sta maggiormente soffrendo".