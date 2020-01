Telecom Italia positiva in Borsa: Capital Market Day di marzo catalizzatore per equity story

Daniela La Cava 29 gennaio 2020 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per Telecom Italia a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di oltre il 2 per cento. Oggi è previsto il consiglio di amministrazione del gruppo guidato da Luigi Gubitosi e secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, l'agenda odierna prevede diversi temi sul tavolo, tra cui l'aggiornamento di alcuni dossier strategici (Inwit, data center e Open Fiber)."In vista del Capital Market Day previsto per il prossimo 11 marzo, il dossier relativo alla rete unica resta un punto chiave per l'equity story di Tim", suggeriscono da Banca Imi che conferma il rating di acquisto sul gruppo di tlc. Anche gli esperti di Mediobanca Securities si soffermano sulle indiscrezioni stampa odierne che circolano su Telecom e sostengono che il Capital Market Day dell'11 marzo "sarà un chiaro catalyst per la storia azionaria".