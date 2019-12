Telecom Italia: perfezionata vendita di Persidera

Daniela La Cava 2 dicembre 2019 - 16:38

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia perfeziona la vendita di Persidera. In una nota si legge che Tim, ottenute le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti, ha perfezionato la cessione del proprio 70% in Persidera a F2i TLC 2 SpA e a EI Towers."Come segnalato a inizio giugno in occasione della stipula degli accordi, si è proceduto - spiega il gruppo guidato da Luigi Gubitosi in una nota - alla preventiva scissione di Persidera in due separate entità: la prima (Persidera), rimasta titolare delle 5 frequenze del digitale terrestre, relativi contratti attivi e personale, è stata ceduta interamente ad F2i TLC 2, e la seconda (NetCo), nella quale è confluita l’intera infrastruttura di rete e il relativo personale, è stata ceduta interamente ad EI Towers".