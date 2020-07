Telecom Italia, per analisti si preannuncia ‘un'estate intensa’

Daniela La Cava 21 luglio 2020 - 16:19

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio in rialzo, Telecom Italia si posiziona tra le peggiori del Ftse Mib. Il titolo cede infatti oltre il 2% a 0,388 euro per azione. In vista dei conti trimestrali (in agenda il 4 agosto) il gruppo guidato da Luigi Gubitosi è finito sotto la lente di diversi analisti, tra cui quelli di Mediobanca Securities che hanno mantenuto la raccomandazione outperform su Telecom Italia nel report “Getting ready for a busy summer". E sarà a dir poco una estate intensa per Telecom Italia che ha numerosi fronti aperti, tra cui quello quello brasiliano con l'offerta sulla divisione mobile di Oi.Intanto, secondo voci stampa l'offerta di KKR per FiberCop potrebbe arrivare entro la fine di luglio, mentre il dibattito sulla rete unica resta aperto. "L'aggiornamento dal Brasile segue gli accordi annunciati sulle torri e la vendita di Persidera", segnalano gli esperti di piazzetta Cuccia indicando che il business domestico tratta a sconto di oltre il 50% rispetto ai competitor in relazione al rapporto EV / Ebtida. In particolare, Mediobanca Securities indica che il target price di 68 centesimi cattura già la creazione di valore che potrebbe derivare dai data center (20 centesimi), non il contributo di KKR (circa 15 centesimi) e Open Fiber (da 15 a 20 centesimi).