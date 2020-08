Telecom Italia nervosa in Borsa, Gubitosi rigido su controllo rete unica

Titta Ferraro 20 agosto 2020 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Parole perentorie quelle del ceo di Telecom Italia, Luigi Gubitosi, sul dossier rete unica. "Tim darà la banda ultralarga a tutta Italia, con Open Fiber o senza. E manterrà la maggioranza di una società unica della rete, come è logico che sia", è quanto detto da Gubitosi in una lunga intervista concessa al quotidiano Repubblica.Il termine del 31 agosto si avvicina e le posizioni appaiono ancora distanti sul progetto rete unica. Gubitosi sottolinea alcuni punti fermi con il cda di Tim che a fine agosto delibererà sulla creazione di FiberCop, ossia la società della rete secondaria, e sull’ingresso in quella società di Fastweb e Kkr. "Poi si valuterà se siamo arrivati ad una convergenza su come questa operazione possa confluire nel disegno più ampio di rete unica - asserisce il ceo di TIM - . Mi auguro si possa raggiungerla entro il 31 agosto. Ma in ogni caso saremo sempre disponibili, alle giuste condizioni, a trovare un’intesa anche dopo". Parole che lasciano intendere che il cda 31 agosto potrebbe non necessariamente essere quello della svolta delle trattative con Open Fiber.A Piazza Affari il titolo Telecom Italia segna un calo dell'1,41% sotto area 0,37 euro.