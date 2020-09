Telecom Italia, ministro Patuanelli avverte: 'non è detto che avrà 50,1% della rete unica'

Titta Ferraro 4 settembre 2020 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, torna sul dossier rete unica rimarcando che "non è detto" che TIM avrà il 50,1% della futura società della rete. "Telecom si è riservata di tenere il 50,1 per cento - rimarca il ministro in un'intervista concessa a La Stampa - ma non è detto che ciò alla fine avvenga. Una cosa è certa: la gestione della società sarà a trazione pubblica e la missione di essere neutrale. Avverrà grazie al combinato disposto tra le modalità di diritto di voto e il limite di sette consiglieri a Telecom".A Piazza Affari Telecom oggi cede lo 0,4% a 0,3961 euro.