Telecom Italia maglia rosa del Ftse Mib: +35% da minimi agosto, Barclays toglie il sell

Titta Ferraro 21 novembre 2019 - 17:14

MILANO (Finanza.com)

Nonsi placa la salita di Telecom Italia che veleggia in testa al Ftse Mib con un balzo di oltre il 3 per cento a quota 0,583 euro. Per il titolo si tratta dei nuovi massimi annui con un +35% dai minimi di metà agosto e +19% Ytd. Oggi gli analisti di Barclays hanno alzato la raccomandazione da sell a neutral con prezzo obiettivo a 0,65 euro. Nei giorni scorsi il ceo Luigi Gubitosi ha affermato che la riduzione del debito è la priorità principale del nuovo Piano e con il completamento delle operazioni su Inwit e della joint venture con Santander lo diminuiremo di circa 3 miliardi. Il mercato attende anche novità sul fronte rete unica con Open Fiber con telecom che sta trattando con Enel e Cdp soprattutto sul nodo prezzo.