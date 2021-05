Telecom Italia: indebitamento scende a 16,6 miliardi

Titta Ferraro 20 maggio 2021 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Alla fine del primo trimestre 2021 l'indebitamento finanziario netto after lease di Telecom Italia risulta pari a 16,6 miliardi di euro, in calo di 5,1 miliardi anno su anno, -2 miliardi sul trimestre precedente). L’equity free cash flow ha contribuito per 469 milioni di euro (307 milioni di euro su base after lease).