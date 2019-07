Telecom Italia: il 26 luglio cda straordinario per intesa con Vodafone su 5G

Titta Ferraro 24 luglio 2019 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

TIM e Inwit hanno convocato i rispettivi Consigli di Amministrazione per esaminare il progetto di partnership con Vodafone, annunciato lo scorso 21 febbraio. I cda sono fissati per il prossimo 26 luglio.Il memorandum d’intesa non vincolante siglato a febbraio ha come obiettivo una partnership per lo sviluppo della nuova rete 5G, tra cui la possibilità di installare congiuntamente i propri apparati 5G, ed eventualmente condividere anche gli apparati già attivi delle loro reti 4G per migliorare le prestazioni dei loro clienti.