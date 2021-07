Telecom Italia giù di oltre il 2%, titolo sotto 0,4 per la prima volta da marzo

Titta Ferraro 7 luglio 2021 - 17:06

MILANO (Finanza.com)

Ancora una seduta difficile per Telecom Italia che staziona in coda al Ftse Mib con un calo nell'ordine del 2 per cento a 0,41 euro dopo aver toccato un minimo a 0,3996 euro, sui minimi degli ultimi 4 mesi. Già ieri Telecom aveva sofferto un calo del 3% circa.A contribuire alle vendite sul titolo della maggiore tlc italiana c'è il nodo rete unica dopo lo sforamento del termine fissato al 30 giugno per il closing della vendita della quota detenuta da Enel in Open Fiber a Cdp e Macquarie. La firma dell'accordo è attesa entro metà luglio, ma per il closing saranno necessari alcuni mesi e da questo passaggio dipende la futura nascita di una newco della rete unica in banda larga.