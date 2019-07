Telecom Italia corre ancora, Equita alza valutazione dopo operazione Inwit

Titta Ferraro 29 luglio 2019 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Giro di boa di seduta con Telecom Italia in prima fila sul Ftse Mib (+1,49% a 1,5249 euro). la maggiore tlc italiana è sospinta ancora dall'onda lunga degli accordi siglati venerdì con Vodafone sulle torri e per lo sviluppo del 5G. In particolare dall'accordo sulla condivisione della rete mobile sono attese sinergie per 800 milioni di euro ciascuna in 10 anni.Oggi Equita ha alzato il prezzo obiettivo sul titolo Tim da 0,58 a 0,62 euro, con raccomandazione buy confermata. La sim milanese ritiene che l'operazione sulle torri avrà un impatto del 5% sul target di ordinarie e risparmio".