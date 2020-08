Telecom Italia calda in avvio (+2,5%), oggi cda su accordo rete unica - Flash

Oggi, 09:19 - redazione-borse-itborse-it

Ftse Mib recupera i 20.000 punti. S&P 500 festeggia nuovo bull market

Ftse Mib: la settimana si apre positivamente per l'indice italiano che comunque rimane in una fase non direzionale di medio termine come dimostra anche RSI sul livello del 50.