Telecom Italia avvia il delisting delle ADRs dal Nyse

Titta Ferraro 17 giugno 2019 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia ha reso noto l'intenzione di avviare la procedura volta a cancellare la quotazione presso il New York Stock Exchange (NYSE) delle proprie American Depositary Shares ordinarie e di risparmio (ADSs), rappresentate da American Depositary Receipts (ADRs). In relazione a questo percorso, la Società intende convertire entrambi i propri programmi ADR (ordinario e di risparmio) di livello II, in programmi ADR (ordinario e di risparmio) di livello I, così da consentire agli attuali titolari di ADRs TIM la possibilità di continuare a detenere le proprie partecipazioni con questa modalità. Gli ADRs di livello I sono oggetto di negoziazione negli USA fuori mercato (over-the-counter).TIM procederà a comunicare al NYSE la propria volontà di avviare il delisting e successivamente intende depositare presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) il corrispondente Form 25, con conseguente efficacia del delisting prevista dopo 10 giorni: a partire da quel momento, gli ADSs TIM non saranno più negoziati al NYSE.L’operazione non avrà conseguenze sulla quotazione e sulla negoziazione delle azioni ordinarie e di risparmio TIM presso Borsa Italiana.