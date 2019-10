Telecom Italia affonda a -5%, titolo ricacciato sotto muro 0,50

Titta Ferraro 2 ottobre 2019 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

Giornata molto difficile in Borsa per Telecom Italia che viaggia sui minimi intraday a 0,4968 euro, con una flessione che sfiora il 5 per cento. Non ci sono particolari notizie che motivano un calo così marcato del titolo, con iol settore tlc in Europa che è invece uno di quelli che sta contenendo le perdite rispetto alla media dei cali delle Borse.In casa Telecom Italia si attendono indicazioni relative al successore alla presidenza del dimissionario Fulvio Conti. dimissioni del presidente di Telecom Italia, Fulvio Conti. Il cda di Telecom per la nomina del presidente è in agenda il 21 ottobre e sulla stampa si fa il nome di Massimo Tononi (Cdp).