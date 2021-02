Telecom Italia a fari spenti a Piazza Affari, Iliad soffia contro la rete unica

Titta Ferraro 2 febbraio 2021 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia viaggia in moderato rialzo oggi (+0,2% a 0,354 euro) rispetto a un mercato che sale con decisione. Le ultime indicazioni stampa vedono la possibile conferma del presidente Rossi e del ceo Gubitosi alla guida della tlc, così come di alcuni membri del cda quali De Puyfontaine e Cadoret vicini a Vivendi. In una riunione del CdA di TIM di domani dovrebbero esserci aggiornamenti sulla proposta della nuova lista da proporre in assemblea. Intanto un’intervista ad ampio raggio di Xavier Niel, fondatore di Iliad, emerge come la tlc low cost francese non veda di buon occhio la rete unica, che ridurrebbe la concorrenza, anche se la decisione spetta ad attori privati e all'autorità. Il patron di Iliad non esclude comunque l'interesse a partecipare nel caso in cui si vada in questa direzione. Su Iliad Italia, confermata l'indicazione dell'ingresso nel fisso entro l'estate e l'obiettivo di 7 mn di clienti mobili. "Continuiamo a sviluppare la nostra rete e vogliamo proseguire una crescita forte", ha rimarcato Niel nell'intervista riportata dal quotidiano Repubblica.