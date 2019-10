Telecom Italia: Salvatore Rossi verso la presidenza, c'è l'ok dei soci forti

Titta Ferraro 17 ottobre 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Ultime ore di riflessione in casa telecom Italia prima della scelta del presidente che prenderà il posto del dimissionario Fulvio Conti. L'appuntamento è domani con il comitato nomine di Telecom Italia che andrà a vagliare le diverse candidature. Gli ultimi rumor di stampa vedono in pole position Salvatore Rossi con i tre azionisti principali della tlc - ossia Cdp (9,9%), Elliott (9,8%) e Vivendi (23,9%) - che avrebbero optato per Rossi per il ruolo di presidente non esecutivo. Il cda che formalizzerà la scelta è invece convocato per lunedì 21.L’ex direttore generale della Banca d’Italia, scrive oggi Il Corriere della Sera, avrebbe dato la sua disponibilità, senza porre riserve, e la nomina sarebbe vicina ma non del tutto scontata anche se sul tavolo del comitatonomine non sono attesi altri nomi al di fuori di quello di Rossi.