Telecom Italia: Salvatore Rossi nuovo presidente al posto di Fulvio Conti

Daniela La Cava 22 ottobre 2019 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Sarà Salvatore Rossi, ex direttore generale della Banca d'Italia, a prendere il posto di Fulvio Conti come presidente di Telecom Italia. L'ufficializzazione è arrivata ieri al termine del consiglio di amministrazione di Tim che "ha deliberato all’unanimità la cooptazione di Salvatore Rossi e la sua nomina a presidente del cda, con le attribuzioni da legge, Statuto e documenti di autodisciplina (ivi inclusa la partecipazione di diritto al comitato strategico)". Il board ha accertato il possesso dei requisiti d’indipendenza di Rossi e confermato la qualifica di consigliere indipendente alla luce delle attribuzioni e del ruolo conferiti. Rossi, si legge nella nota, non risulta detenere azioni Tim.