Telecom Italia: Fulvio Conti rassegna dimissioni, parte ricerca sostituto

Daniela La Cava 27 settembre 2019 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Fulvio Conti rassegna le dimissioni da presidente di Terlecom Italia. Il consiglio di amministrazione di Tim, che si è riunito ieri per un aggiornamento sullo stato dei principali dossier all’attenzione degli uffici della società, ha accolto le diimissioni di Conti, che ha rinunciato alla carica di presidente del consiglio di amministrazione e consigliere della società, a valere dalla conclusione della riunione. "Conti ha rappresentato di ritenere esaurito il proprio mandato, alla luce della raggiunta stabilità nel funzionamento del board e di un rinnovato impegno nella creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder della società", si legge nella nota della società guidata da GubitosiAll’unanimità, poi, il cda ha ringraziato Conti "per l’impegno e gli sforzi profusi nel conseguimento di questo importante risultato, apprezzandone il contributo positivo, la piena correttezza, la sensibilità istituzionale ed il rispetto delle regole nell’esercizio del suo mandato, nell’interesse della Società, degli azionisti e di tutti gli stakeholder"Una nuova riunione del board è prevista per il prossimo 21 ottobre 2019 per decidere sulla sua sostituzione. Nel frattempo, come da Statuto, le funzioni di presidenza saranno svolte dal consigliere Michele Valensise, (in qualità di consigliere più anziano).La nota di Tim indica infine che "Conti si qualificava come Consigliere indipendente, componente di diritto del Comitato Strategico" e alla data di ieri, risulta possedere 225.003 azioni ordinarie Tim".