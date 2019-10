Telecom Italia: Asati, trovare in tempi brevi soluzione rete

Daniela La Cava 7 ottobre 2019 - 15:22

MILANO (Finanza.com)

Le dichiarazioni del ministro per l’Innovazione, Paola Pisano, a margine del EY Digital Summit di Capri, sulle trattative in corso tra Tim e Open Fiber ("Duplicare le infrastrutture non va mai bene da un punto di vista economico”) affrontano il problema della realizzazione di un’unica rete d’accesso in fibra, che è stato molte volte evidenziato da Asati (Associazione azionisti Telecom Italia). È quanto si legge in una nota del presidente di Asati, Franco Lombardi.Le reti Ultra Broad Band richiedono certamente un accesso veloce, ma le prestazioni dei servizi offerti su queste reti dipendono dalla rete che collega gli end user alla “big internet” e non solo dalla rete d’accesso. Asati sottolinea che "è quindi necessario trovare, in tempi brevi, una soluzione che, con un progetto ‘integrato’, migliori la sostenibilità economica per la rete d’accesso e consenta di investire anche sulle piattaforme che migliorano la qualità dei servizi offerti sulle reti Ultra Broad Band".Anche la scelta del nuovo presidente di Tim è importante per trovare una soluzione al problema della rete Ultra Broad Band in Italia e anche di una Governance più chiara tra i primi grandi azionisti della società.