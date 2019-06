Telecom, Gubitosi pronto a chiedere mandato per trattare acquisto 50% Cdp in Open Fiber (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 20 giugno 2019 - 08:07

Il Sole 24 Ore dedica un articolo al caso Tim, parlando degli ultimi rumor che ieri hanno infiammato il titolo. Tim ha fatto uno scatto al rialzo dopo le indiscrezioni secondo cui i soci di maggioranza Vivendi e il fondo Usa Elliott sarebbero vicini a raggiungere un compromesso sulla governance."A logica, al consiglio di giovedì l'ad Luigi Gubitosi sarebbe pronto a chiedere mandato per trattare l'acquisto del 50% di Cdp in Open Fiber. Vivendi e il suo patron Vincent Bolloré pongono però la pregiudiziale della governance, puntando alla sostituzione del presidente Fulvio Conti"."Se si superasse la pregiudiziale della governance, Gubitosi potrebbe essere pronto a chiedere mandato al cda per trattare l'acquisto della quota di Cdp in Open Fiber, che avverrebbe carta contro carta", scrive il quotidiano finanziario.Viene messa in evidenza la posizione di Elliott, che comunque "non sarebbe disposto a concedere cambiali in bianco, ma vorrebbe vedere i fatti. A partire dalla conversione delle risparmio, un'ipotesi che - a parole (scritte, comunque) - era stata sposata anche da Vivendi per convincere il mercato a sostenerla nel tentativo di tornare in maggioranza nel board. La conversione tra l'altro sarebbe funzionale ad agevolare un accordo stabile tra Cdp e Vivendi senza superare la soglia dell'Opa. Il mercato ci sta già scommettendo visto che ieri le quotazioni delle due categorie di titoli si sono di molto avvicinate".