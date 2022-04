Tecnologia eolica flottante: Plenitude (Eni) investe nella spagnola Enerocean

Daniela La Cava 22 aprile 2022 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Plenitude (Eni) investirà in EnerOcean, società spagnola che sviluppa W2Power, una tecnologia innovativa per impianti eolici galleggianti. L'accordo è strutturato come una partnership di lungo termine incentrata sull’implementazione della tecnologia W2Power quale soluzione competitiva per lo sviluppo del settore eolico offshore galleggiante a livello globale."Grazie a due turbine eoliche montate sulla stessa piattaforma galleggiante e rivolte secondo la direzione prevalente del vento, W2Power vanta uno dei più elevati rapporti potenza-peso consentendo conseguentemente una riduzione significativa dei costi unitari dell’energia prodotta rispetto ad altre tecnologie", segnala la società. Plenitude contribuirà al programma di sviluppo di EnerOcean con capitali e competenze e deterrà inizialmente una quota del 25% della società che continuerà a operare in modo indipendente. Le soluzioni a fondazioni galleggianti consentiranno la diffusione dell'eolico offshore nelle zone caratterizzate da acque profonde, inclusa gran parte dell’Europa meridionale.