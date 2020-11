Tecnologia a idrogeno: Engie Eps, nuovo traguardo a Singapore

Daniela La Cava 4 novembre 2020 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

Engie Eps ha annunciato di avere completato con successo l’entrata in esercizio del sistema di accumulo a idrogeno sull’isola di Semakau a Singapore. Il progetto di Semakau è stato sviluppato in una microrete multitecnologica nell’ambito del programma Renewable Energy Integration Demonstrator – Singapore (REIDS-SPORE) di ENGIE Lab Singapore e della Nanyang Technological University (NTU), che consiste nel più grande test mai realizzato di unamicrorete ibrida e relativa piattaforma di ricerca in un’area tropicale.“Il sistema di accumulo d’energia installato a Semakau è solo l’ultimo dei successi raggiunti grazie allatecnologia proprietaria a idrogeno di Engie Eps e rappresenta un ulteriore esempio dell’enormepotenziale delle nostre soluzioni, che dopo 15 anni di esperienza nei sistemi a idrogeno possono essereapplicate in tutto il mondo, anche in ambienti tropicali", commenta Carlalberto Guglielminotti,a.d. e direttore generale di Engie Eps.