Tecno-elettricisti e cyber-idraulici tra i lavori più richiesti in Italia nel post Covid

Alessandra Caparello 28 aprile 2021 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

La pandemia cambia il mondo del lavoro italiano, stimando che nei prossimi 5 anni oscillerà tra 1,8 e 2 milioni di unità la domanda di nuovo impieghi delle piccole imprese.Ma quali saranno i lavori più richiesti nel dopo-Covid dalle piccole imprese italiane? A indicarli uno studio di Confartigianato- Unioncamere-Anpal citato da Repubblica secondo cui ad essere più richiesti saranno cyber-idraulici e tecno-elettricisti per case e elettrodomestici connessi, "meccatronici" (meccanici e elettrauti per la manutenzione delle nuove automobili), orafi, sarti e calzaturieri in grado di utilizzare stampanti 3D e foot scanner, artigiani delle costruzioni per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare, installatori e manutentori di parchi, giardini e aree verdi, riciclatori di rifiuti (in tessuti e arredamenti), produttori e manutentori di apparecchiature mediche ad alta precisione, animatori digitali per musei ed edizioni virtuali.