Tecma debutta su AIM Italia di Borsa Italiana. Raccolti 8,5 milioni di Euro

Alessandra Caparello 9 novembre 2020 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Tecma Solutions, tech company che offre ai propri clienti soluzioni su misura per la pianificazione e l’implementazione di una strategia commerciale e di comunicazione relativa allo sviluppo e alla vendita di progetti immobiliari, debutta in borsa. Si tratta della quindicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese che porta a 133 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia.In fase di collocamento Tecma ha raccolto 8,5 milioni di Euro e il flottante al momento dell’ammissione è del 29,2% e la capitalizzazione è pari a circa 31,5 milioni di Euro.Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Il mercato AIM Italia si è progressivamente consolidato fino a rappresentare uno strumento ideale di crescita per le PMI dinamiche e competitive, in cerca di capitali per finanziare i loro progetti di crescita. La quotazione di una azienda innovativa come Tecma ci rende orgogliosi; si tratta di una scelta a sostegno dello sviluppo strategico del proprio brand”. La società è stata assistita da Alantra in qualità di Nomad e Global Coordinator. Banca Profilo è Specialist dell’operazione.