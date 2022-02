Techoprobe: debutto in deciso rialzo (+9%) sull'Euronext Growth Milan

Giulio Visigalli 15 febbraio 2022 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Debutto positivo per Techoprobe sull’Euronext Growth Milan, che si muove al momento in rialzo dell'8,60% a quota 6,19 euro ad azione. La società attiva nella progettazione e produzione di probe card per testare il funzionamento dei chip ha aperto oggi nel suo primo giorno di contrattazione a 6,24 euro rispetto al prezzo d'offerta fissato a 5,7 euro per azione. In fase di collocamento ha raccolto 644 milioni di euro.Questa quotazione rappresenta la seconda ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta cosi a 176 il numero delle società al momento quotate sull’Euronext Growth Milan.“Siamo soddisfatti nell’intraprendere questo percorso che ci darà maggior visibilità e aprirà a nuove opportunità. Coerentemente con il nostro spirito, ogni progetto è una sfida da vincere. Viviamo quindi anche questo passo come l’inizio di un viaggio che ci deve portare a far crescere Technoprobe, a dare più opportunità alle donne e agli uomini che ci lavorano e maggiore forza al grande universo di competenze che la animano”, ha dichiarato Stefano Felici, ceo di Technoprobe.