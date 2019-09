Technogym vola a +5%, Equita alza a Buy dopo conti e ottimismo Alessandri

Titta Ferraro 11 settembre 2019 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Rally all'indomani dei conti semestrali per Technogym. Il titolo del gruppo leader nelle attrezzature sportive sale del 5,55% a quota 9,605 euro. La spinta arriva dall'upgrade deciso da Equita che ha alzato il giudizio a Buy con target price a 12 euro in virtù della recente debolezza del titolo ed i confortanti messaggi della conference call che offrono un interessante entry point.Technogym nel primo semestre dell’anno ha riportato ricavi per 295 milioni, +8,2% rispetto al primo semestre del 2018. L’EBITDA adjusted tocca invece 47,4 milioni, in crescita del 5,8% rispetto al primo semestre 2018 e l’utile netto tocca i 26,8 milioni, in salita del 6,4%.Il ceo Nerio Alessandri si è detto molto contento delle prospettive di crescita di diversi paesi: dalla Germania, già in crescita a doppia cifra nel 1H19, alla Cina, all'India, ed anche UK.