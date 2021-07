Technogym sale in Borsa: read across supportive dai risultati di Basic Fit

Alessandra Caparello 23 luglio 2021 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Sale in Borsa il titolo Technogym che al momento segna +1,43% a 10,65 euro. Basic Fit, una catena con 973 club in Europa (principalmente in Francia, Olanda e Belgio), ha comunicato i propri risultati del semestre 2021 indicando in particolare una forte ripresa della membership negli ultimi mesi.Il management ha inoltre confermato il target pre-Covid di 1,250 club a fine 2022, implicando una forte accelerazione delle aperture nel prossimo anno. Indicazioni incoraggianti secondo Equita, sulla ripresa del segmento B2B di Technogym (86% del fatturato 2019, di cui stimiamo circa 60% da clubs e palestre). Le stime degli esperti per questo segmento prevedono un recupero più graduale, con vendite circa 30% sotto i livelli 2019 nel 2021, -20% nel 2022, -10% nel 2023.