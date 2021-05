Technogym: read across da Planet Fitness supporta le attese di ripresa del B2B (analisti)

Alessandra Caparello 7 maggio 2021 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Planet Fitness, catena di club di fascia bassa negli Stati Uniti, non cliente di Technogym, ieri ha riferito i suoi risultati trimestrali. Equita si sofferma su alcuni dei punti salienti dai commenti del CEO durante la conference call, tra cui il fatto che quasi tutte le locations sono aperte (30 chiuse su oltre 2000), anche se ancora con alcune restrizioni e si registra una crescita sequenziale dei nuovi iscritti netti mese dopo mese da inizio anno, con 14,1 milioni di membri a Marzo. Secondo Equita, complessivamente queste come indicazioni sono viste di supporto sul mercato statunitense (10% del fatturato TGYM) ma anche più in generale sul ritorno degli utenti in palestra post-riaperture, e quindi sulla normalizzazione del segmento B2B su cui le stime di medio termine potrebbero risultare eccessivamente prudenti (2023 ancora 17% sotto i livelli 2019).