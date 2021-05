Technogym: per Intesa Sanpaolo il nuovo rating è add

Redazione Finanza 25 maggio 2021 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

Technogym incassa la promozione di Intesa Sanpaolo che porta il rating ad add dal precedente hold e alza il prezzo obiettivo da 11,9 a 12,4 euro. "I trend di mercato sottostanti in termini di aumento delle domande wellness e coesistenza B2B e B2C indotti dalla pandemia sembrano strutturalmente di sostegno e pensiamo che Technogym sia sulla buona strada per catturarli grazie al suo ecosistema digitale e alla forza del brand", segnalano gli esperti.Gli analisti hanno rivisto al rialzo le previsioni sull'Eps adjusted del 7% per il 2022 e del 10% per il 2023 (circa il 5% circa al di sopra del consensus), e ipotizzano vendite per 976 milioni di euro nel 2024, avvicinandosi alla guidance di 1 miliardo di euro.