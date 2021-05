Technogym: per Akros il nuovo rating è neutral, aspettando la trimestrale del 12 maggio

Redazione Finanza 10 maggio 2021 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Technogym comunicherà in settimana i conti del primo trimestre 2021 (mercoledì 12, con conference call a partire dalle ore 15). In attesa dei risultati gli analisti di Banca Akros scrivono che "è ora di fare una pausa" e che "le vendite del primo trimestre non saranno probabilmente un trigger". In particolare, si attendono che le vendite salgano dell'11% rispetto ai primi tre mesi del 2020 (che erano già in parte colpiti dalla pandemia), con una crescita che dovrebbe essere guidata da B2c. "Tuttavia, analizzando lo spaccato su base trimestrale, non vediamo molto upside sulle attuali previsioni di vendite per il 2021 e potrebbero esserci dei potenziali rischi sulle previsioni sulla redditività 2022", segnalano da Akros. "Alla luce di questo e considerando che il titolo ha raggiunto i nostri target di prezzo, abbassiamo il nostro rating da buy a neutral", concludono gli esperti che mantengono il target di 11,5 euro.