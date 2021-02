Technogym lancia MyRun e mira al raggiungimento di 300 mln di Euro di fatturato

Alessandra Caparello 1 febbraio 2021 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Si chiama MyRun il nuovo tapis roulant per la casa lanciato da Technogym e studiato per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia ed offrire programmi personalizzati on-demand per la camminata e per la corsa, adatti ad utenti di qualsiasi livello: dal principiante, all’appassionato di fitness, allo sportivo.“Dopo un 2020 caratterizzato da un boom dell’home fitness, anche nel 2021 continua l’accelerazione della crescita. In uno scenario post-covid, in cui la consapevolezza delle persone sull’importanza della salute e della prevenzione è in costante aumento, il lancio del nuovo MyRun e dei prossimi prodotti home fitness ci consentirà di entrare in decine di migliaia di nuove case” ha affermato Nerio Alessandri, Presidente ed Amministrato delegato. “Miriamo quindi ad anticipare il raggiungimento di 300 milioni di Euro di fatturato Home Fitness e a traguardare 1 miliardo di Euro complessivi già nel medio termine”. Technogym MyRun ha un prezzo al pubblico di 3,250 Euro in Europa, che comprende IVA, consegna ed installazione e l’accesso illimitato alla vasta libreria di contenuti training experience on-demand ed ai servizi del Technogym Ecosystem accessibili a casa, in palestra o sul mobile, ovunque ci si trovi in linea con la strategia “Wellness on the go” di Technogym. Negli Stati Uniti MyRun è disponibile a 2980 US$ + tasse, trasporto e installazione inclusa.