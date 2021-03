Technogym: fatturato 2020 Home Fitness +71% a/a, target 1 mld di fatturato complessivo nel 2024

simone borghi 24 marzo 2021 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Technogym ha chiuso l'esercizio 2020 con ricavi consolidati pari a 510 milioni di euro (-23,8% rispetto al 2019), di cui 154 milioni Home Fitness pari al 30% del fatturato (+71% rispetto al 2019). A cambi costanti la variazione è del -22,6% rispetto al 2019.L'Ebitda adjusted si attesta a 97 milioni con un’incidenza sui ricavi pari al 19% rispetto al 22% del 2019.L'utile netto adjusted è pari a 43 milioni rispetto a 85 milioni del 2019.La posizione finanziaria netta è positiva per 59 milioni a fine anno, in miglioramento rispetto a +4 milioni del 2019 grazie a un free cash flow pre-tasse pari a 95 milioni.Proposto un dividendo di 0,22 euro per azione (per un totale di 44 milioni).Riguardo al futuro, Technogym è confidente di poter proseguire sulla via della forte crescita per il business at-home, per il quale si proietta il raggiungimento di 300 milioni di fatturato nel 2022 con l’obiettivo di traguardare circa 1 miliardo di fatturato di gruppo nel 2024.