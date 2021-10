Technogym e Dior: nuovi prodotti fitness di lusso in vendita da gennaio. Equita conferma BUY

Alessandra Caparello 5 ottobre 2021 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Technogym e Dior insieme per la creazione di un’esclusiva edizione limitata di prodotti fitness che saranno disponibili da gennaio 2022 nelle boutique Dior di tutto il mondo.La linea, prodotta in Italia al Technogym Village, riflette il comune impegno di diffondere nel mondo uno stile di vita in grado di combinare esercizio fisico e stile, per motivare le persone a vivere una vita più sana e più felice. I prodotti Dior and Technogym Limited Edition comprenderanno Technogym my run for Dior, un tapis roulant compatto e silenzioso che si connette al tablet per un'ampia gamma di allenamenti on-demand per il running ed il walking, Technogym bench for Dior, una panca che comprende una serie di manubri, elastici e knuckles e Technogym ball for Dior, una seduta ed un wellness tool per svolgere un programma completo di esercizi per la flessibilità, la tonificazione e l’equilibrio.L’accordo, come precisa Equita, rafforza il posizionamento luxury-prestige del marchio Technogym nel segmento Home, anche se non gli esperti non si aspettano impatti quantitativi significativi data la distribuzione selettiva. Gli analisti della Sim milanese confermano il BUY su Technogym che offre esposizione alla ripresa B2B e alle opportunità di crescita nel B2C (2021E +35%); buona qualità del business (mercato in crescita strutturale, alti margini egenerazione di cassa). In Borsa il titolo Technogym segna un aumento dello 0,36% a 9,7 euro.